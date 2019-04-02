Футбол

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ Самара 14:36

В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Оренбурга» отличились Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков.
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«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче

Евро-футбол.ру12:03

Два пенальти за 4 минуты и красавец-гол Бегича: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» 1:3

КП - Самара11:53

«Оренбург» в перенесенном матче уверенно обыграл «Крылья Советов»

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Два пенальти и гол пяткой: ФК «Оренбург» выиграл у «Крыльев Советов»

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«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс11:53

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат11:53

Чемпионат России. «Оренбург» победил «Крылья Советов»

Sports.ru03:22
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Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
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Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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В Правительстве Дагестана обсудили ситуацию в Хасавюрте

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«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа

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В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
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