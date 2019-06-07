Футбол
«Оренбург» собирается играть свои матчи в СамареMetaratings 05:17
По данным «Матч ТВ», который ссылается на спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, в следующем сезоне «Оренбург» собирается проводить свои матчи в Самаре. Ранее сообщалось о том, что домашней ареной «Тамбова» на сезон-2019/20 станет «Волгоград Арена».
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Стадион «Оренбурга» не получил лицензию. Клуб, скорее всего, будет играть в РПЛ в Самаре
Sports.ruвчера в 17:26
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