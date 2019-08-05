Футбол

«Оренбург» оформил трансфер израильского защитника ГотлибаЕвро-футбол.ру 05:39

"Оренбург" приобрел израильского защитника Эди Готлиба, права на которого принадлежали "Хапоэлю" Тель-Авив, сообщает пресс-служба клуба.
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