"Оренбург" приобрел израильского защитника Эди Готлиба, права на которого принадлежали "Хапоэлю" Тель-Авив, сообщает пресс-служба клуба.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Происшествия Стрелок из Огайо убил собственную сестру Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.

Происшествия Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19 В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.

Политика В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.

Космос Космический Зонд Parker Solar Probe передал первые данные За последние месяцы космический зонд НАСА Parker Solar Probe стал ближе к солнцу, чем любой другой космический корабль до этого.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Космос «Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.

Экономика Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Политика Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД» США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.

Общество В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Экономика Власти Грузии заявили об увеличении экспорта вина в Россию Всего в Россию из Грузии в этом году было экспортировано 29 млн бутылок вина. Россия является крупнейшим импортером грузинского вина.

Авто Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Спорт Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.

Экономика Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.

Экономика Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Происшествия Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.

Общество Во всем Хабаровском крае введен режим ЧС из-за потопа На всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за угрозы подтоплений на фоне паводка на Амуре и разлива малых рек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Фургала.

Футбол В УЕФА назначили бригаду арбитров на первый матч «Спартака» с «Туном» Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч «Спартака» против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.