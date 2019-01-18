Футбол

«Оренбург» одержал победу в контрольном матчеМатч ТВ 09:54

«Оренбург» в контрольном матче обыграл румынскую «Астру» со счетом 3:2. Победу российской команде принесли голы Вадима Афонина, Рикарду Алвеша и Андрея Козлова. В команде соперников отличились Денис Алибек и Жюльен Беге.
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Владимир Федотов: «„Оренбург“ на правильном пути»

Матч ТВ14:51

«Оренбург» обыграл румынскую «Астру» на сборе в Турции

Советский спорт10:19

ФК «Оренбург» 18 января проведет первый контрольный матч

Вестирама.ру01:23

«Оренбург» одержал волевую победу в товарищеском матче с «Астрой»

Чемпионат09:59

«Оренбург» в первом матче на сборах обыграл «Астру»

Спорт-Экспресс09:59

Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Погонь», «Оренбург» победил «Астру»

Sports.ru04:13

«Оренбург» обыграл румынскую «Астру» в товарищеском матче на сборе в Турции

Sport24.ru10:16
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Футбол

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Футбол

«Барселона» и «Реал» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании

В результате жеребьевки были определены следующие пары команд: "Бетис" - "Эспаньол" "Севилья" - "Барселона" "Хетафе" - "Валенсия" "Реал" - "Жирона".
Обновлено в 11:31
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«Хетафе» дома разгромил «Алавес»

«Хетафе» одержал победу в домашнем матче с «Алавесом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:54
Футбол

В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»

Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua.
Обновлено в 14:09
Футбол

Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»

«Монако» хочет взять в аренду бельгийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.
Обновлено в 15:54
Футбол

Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре

После вечерней тренировки «Зенита» на сборе в Катаре к команде присоединился защитник Бранислав Иванович, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Обновлено в 13:48
Футбол

RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ»

Обновлено в 11:30
Футбол

AS включила Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»

Обновлено в 12:53
Футбол

Икарди продлит контракт с «Интером»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что аргентинец продлит контракт с миланским клубом.
Обновлено в 16:08
Футбол

Баскетболист «Нанта» найден мертвым в своей квартире

Баскетболист французского клуба «Нант» Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 16:48
Футбол

Матч Кокорина и Мамаева в «Бутырке» отменен

Обновлено в 11:31
Футбол

Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» перешел в немецкий «Магдебург»

Экс-вратарь самарских "Крыльев Советов" Гиорги Лория подписал контракт с футбольным клубом "Магдебург", который выступает во второй немецкой бундеслиге.
Обновлено в 16:48
Футбол

«Зенит» стал вторым в рейтинге УЕФА по приросту посещаемости матчей

«Зенит» стал вторым клубом в рейтинге с наибольшим приростом посещаемости.
Обновлено в 07:55
Футбол

В футболе хотят ввести наказание за случайную игру рукой

Изменение хотят ввести для того, чтобы исключить случайную игру рукой в атаке.
Обновлено в 09:42
Футбол

Гвардиола: «День рождения отмечу с семьей. Друзей у меня нет»

Обновлено в 10:15
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