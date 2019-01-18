Футбол
«Оренбург» одержал победу в контрольном матчеМатч ТВ 09:54
«Оренбург» в контрольном матче обыграл румынскую «Астру» со счетом 3:2. Победу российской команде принесли голы Вадима Афонина, Рикарду Алвеша и Андрея Козлова. В команде соперников отличились Денис Алибек и Жюльен Беге.
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