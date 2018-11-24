Футбол

«Оренбург» одержал победу над «Уфой»
Orenday.ru
11:51

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги завершился победой хозяев - 1:0. На 58-й минуте был назначен пенальти, однако реализовать его Алексею Сутормину из "Оренбурга" не удалось. Зато на 80-ой минуте футболист забил единственный мяч в ворота противника, который и принес победу оренбургской команде.
Orenday.ru11:51

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