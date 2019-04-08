Футбол

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:59

"Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.
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«Оренбург» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве

Матч ТВ05:59

«Оренбург» одержал волевую победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве

Чемпионат05:57

«Оренбург» сегодня сыграет с грозненским «Ахматом»

Вестирама.ру08:00

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:59

Молодежный состав грозненцев уступил «Оренбургу»

ИА Грозный-Информ08:34

Сегодня футбольный клуб «Оренбург» сыграет дома с грозненским «Ахматом»

Эхо Москвы Оренбург05:15

«Оренбург» сыграет с «Ахматом»

РИА Оренбуржье01:37
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Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Общество

В Архангельске задержали 10 участников бессрочной акции против свалки

Обновлено в 07:53
Происшествия

Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок

Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Политика

Президент Финляндии отправился на встречу с Путиным на поезде

Обновлено в 08:14
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Суд признал законным арест экс-губернатора Хабаровского края

Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Политика

Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти

Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено в 07:03
Экономика

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга

Обновлено в 03:19
Политика

Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Энергетика

Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Футбол

Форвард «ПСЖ» не смог забить с нескольких сантиметров

Форвард оказался один перед пустыми воротами, но по какой-то причине игрок столичного клуба не смог оформить гол с нескольких сантиметров, остановив мяч у линии ворот.
Обновлено в 08:50
Экономика

В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Авто

Продажи дизельных седанов Audi A8 стартовали в России

Продажи дизельных седанов Audi A8 45 TDI quattro стартовали в России, дилеры немецкой автомобилестроительной компании уже начали принимать заказы.
Обновлено в 07:42
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Единоборства

Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.
Обновлено в 08:10
Общество

В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников

В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.
Обновлено в 09:18
Культура

Кикабидзе не приедет на похороны Данелии

Обновлено в 09:06
Футбол

Гонсало Игуаин: «Надеюсь, смогу остаться в „Челси“ на следующий сезон»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», рассказал о целях на завершающий отрезок сезона.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Авто

В Лондоне ввели ежедневный сбор за загрязнение автомобилями окружающей среды

Сбор за загрязнение старыми автомобилями окружающей среды в размере £12,5 ($16,3) в сутки введен в действие с понедельника в центральной части Лондона.
Обновлено в 08:47
Политика

Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным

Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Политика

ФБР начало расследование против олигарха Коломойского

Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Приморье пожарные спасли кота Степу

В Приморье на пожаре спасли кота Степу.
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Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
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