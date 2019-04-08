Футбол
«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 05:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок
Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Суд признал законным арест экс-губернатора Хабаровского края
Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Политика
Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Футбол
Форвард «ПСЖ» не смог забить с нескольких сантиметров
Форвард оказался один перед пустыми воротами, но по какой-то причине игрок столичного клуба не смог оформить гол с нескольких сантиметров, остановив мяч у линии ворот.
Обновлено в 08:50
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Авто
Продажи дизельных седанов Audi A8 стартовали в России
Продажи дизельных седанов Audi A8 45 TDI quattro стартовали в России, дилеры немецкой автомобилестроительной компании уже начали принимать заказы.
Обновлено в 07:42
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Единоборства
Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.
Обновлено в 08:10
Общество
В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников
В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.
Обновлено в 09:18
Культура
Кикабидзе не приедет на похороны Данелии
Обновлено в 09:06
Футбол
Гонсало Игуаин: «Надеюсь, смогу остаться в „Челси“ на следующий сезон»
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», рассказал о целях на завершающий отрезок сезона.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Авто
В Лондоне ввели ежедневный сбор за загрязнение автомобилями окружающей среды
Сбор за загрязнение старыми автомобилями окружающей среды в размере £12,5 ($16,3) в сутки введен в действие с понедельника в центральной части Лондона.
Обновлено в 08:47
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Политика
ФБР начало расследование против олигарха Коломойского
Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Приморье пожарные спасли кота Степу
В Приморье на пожаре спасли кота Степу.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02