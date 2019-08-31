РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУфа — Оренбург 1:2

Уфа — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Каталин Карп
2′
22′
Виталий Шахов
Александр Пуцко
39′
40′
Джордже Деспотович
45′
Тимур Аюпов
Александр Пуцко
45′+1′
53′
Виталий Шахов
Данила Емельянов
Оливье Тилль
60′
Николай Гиоргобиани
Вячеслав Кротов
60′
62′
Джоэл Фамейе
Михаил Сиваков
66′
Георгий Зотов
Вячеслав Кротов
68′
71′
Георгий Зотов
Савелий Козлов
Ловро Бизяк
Азер Алиев
72′
90′+1′
Вадим Афонин
«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата России. Для гостей это первая победа в этом сезоне — команда набрала пять очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» прервалась двухматчевая серия побед.
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Видео всех голов 8-го тура РПЛ

Советский спорт06:36

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Матч ТВ06:27

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Sport24.ru07:25

«Оренбург» добыл первую победу в сезоне в матче с «Уфой»

Soccer.ru06:24

«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»

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«Уфу» и «Оренбург» разбудил судья

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