Футбол

«Оренбург» обыграл «Спартак» в заключительном туре РПЛГазета.Ru 09:00

В заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) встретились московский "Спартак" и "Оренбург", передает "Советский спорт". Встреча 30 тура чемпионата России закончилась поражением московской команды со счетом 0:2.
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«Оренбург» — «Спартак» — 2:0, 26 мая 2019 год: обзор матча

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«Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу». Кононов опять провалился

Sport24.ru08:55

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»

Sport.ru06:28

Ташаев выйдет в основе «Спартака» в заключительном матче сезона против «Оренбурга»

Матч ТВ06:09

Евгений Кафельников: «Не уверен, что Джикия и Зобнин останутся в „Спартаке“»

Спорт-Экспресс10:15

Гол Кулишева в ворота «Спартака» стал последним в РПЛ сезона 2018/19 (видео)

Советский спорт09:26

«Оренбург» – «Спартак» – 1:0. Алвеш забил со штрафного

Sports.ru05:55
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Общество

Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге

Обновлено в 08:55
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика

Тысячи израильтян протестовали против иммунитета для Нетаньяху

Вечером в субботу в Тель-Авиве состоялась многотысячная акция протеста против предоставления премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху иммунитета.
Обновлено в 03:37
Футбол

Хохлов: сезон получился парадоксальным

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что сезон для команды был парадоксальным.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Команда закончила чемпионат, оставшись на второй строчке турнирной таблицы, и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Сургуте

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair рейса Сургут - Худжанд готовится к вынужденной посадке в ХМАО.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Киевлян возмутили слова Зеленского о запахе шаурмы в городе

«Запах цветущих лип и шаурмы возле метро», - написал политик. Однако данные слова резко раскритиковали в комментариях.
Обновлено в 09:57
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 08:59
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Общество

Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге

Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Культура

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Хоккей

Сборная России открыла счёт в матче с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею

Обновлено в 10:10
Гаджеты

Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Футбол

Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно

Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.
Обновлено в 09:41
Футбол

«Зенит» с крупным счетом обыграл «Енисей»

Обновлено в 08:56
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Космос

Над Кировом пролетел «поезд» спутников компании Илона Маска

Прошлой ночью жители Кировской области могли наблюдать в небе «поезд» из 60 спутников связи системы Starlink, которые были запущены компанией Илона Маска SpaceX на низкую околоземную орбиту утром 24 мая с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Некоторым кировчанам удалось увидеть и даже запечатлеть необычное движение спутников.
Обновлено в 10:00
Спорт

Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания

Обновлено в 07:17
Политика

Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Политика

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
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