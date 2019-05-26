Футбол
«Оренбург» обыграл «Спартак» в заключительном туре РПЛГазета.Ru 09:00
В заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) встретились московский "Спартак" и "Оренбург", передает "Советский спорт". Встреча 30 тура чемпионата России закончилась поражением московской команды со счетом 0:2.
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Общество
Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге
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Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Вечером в субботу в Тель-Авиве состоялась многотысячная акция протеста против предоставления премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху иммунитета.
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Футбол
Хохлов: сезон получился парадоксальным
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что сезон для команды был парадоксальным.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
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Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
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Шоу-бизнес
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Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Происшествия
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Обновлено в 09:48
Общество
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Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
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Происшествия
Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Сургуте
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair рейса Сургут - Худжанд готовится к вынужденной посадке в ХМАО.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Киевлян возмутили слова Зеленского о запахе шаурмы в городе
«Запах цветущих лип и шаурмы возле метро», - написал политик. Однако данные слова резко раскритиковали в комментариях.
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Политика
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Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
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Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 08:59
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
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Общество
Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге
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Обновлено в 08:58
Культура
Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу
Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Футбол
Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно
Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Зенит» с крупным счетом обыграл «Енисей»
Обновлено в 08:56
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Космос
Над Кировом пролетел «поезд» спутников компании Илона Маска
Прошлой ночью жители Кировской области могли наблюдать в небе «поезд» из 60 спутников связи системы Starlink, которые были запущены компанией Илона Маска SpaceX на низкую околоземную орбиту утром 24 мая с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Некоторым кировчанам удалось увидеть и даже запечатлеть необычное движение спутников.
Обновлено в 10:00
Спорт
Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания
Обновлено в 07:17
Политика
Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Политика
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42