Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛКоммерсантъ 09:01
Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
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