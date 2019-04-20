Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛКоммерсантъ 09:01

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Оренбург» нанес разгромное поражение «Ростову» в матче РПЛ

Газета.Ru09:12

«Оренбург» — мощная угроза: вслед за ЦСКА приговорили Карпина, до «Спартака» — всего очко

Sport24.ru10:00

«Оренбург» дома разгромил «Ростов»

Чемпионат08:55

«Оренбург» дома разгромил «Ростов»

Матч ТВ08:55

«Ростов» крупно проиграл в Оренбурге. После победы над «Спартаком» команда Карпина не смогла его обойти

Спорт-Экспресс08:55

РПЛ. «Оренбург» разгромил «Ростов» и догнал соперника в турнирной таблице чемпионата

Бомбардир.ру08:57

«Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов»

Советский спорт08:56
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Политика

Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара

Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Обновлено в 08:42
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Транспорт

ЦОДД до конца месяца приведет в порядок 40 тыс. светофоров

Обновлено в 08:53
Футбол

«Спартак» вместе с болельщиками отпраздновал 97-летие клуба

Обновлено в 09:26
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым и сыном

Популярная российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая недавно впервые мамой, опубликовала новую фотографию, на которой позирует с Игорем Булатовым и сыном.
Обновлено в 06:35
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводной утюг Mi Cordless Steam Iron за $30

Обновлено в 08:45
Экономика

Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще раз

Изменение возраста выхода на пенсию в России подавалось как радикальное решение проблем в пенсионной системе.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП

Зампред политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме, пообещала, что в случае попадания в Европарламент представители партии будут выступать против антироссийских санкций.
Обновлено в 09:06
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Культура

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

В начале апреля во время ток-шоу "Место встречи" Норкин покинул студию после дискуссии с Сергеем Лойко о ситуации на Украине.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Теннис

Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем

В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.
Обновлено в 09:26
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Артём Сергеевич Галаджан
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского клуба «Локомотив», играющий на правах аренды за клуб «Оренбург».
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