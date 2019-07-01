Футбол
«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеСоветский спорт 14:27
В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Эксперты предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G
Аналитики из Canalys предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин: среди погибших в пожаре подводников было два Героя России
Во вторник, 2 июля, президент России Владимир Путин назвал «большой потерей для армии и флота» гибель 14 офицеров на подводном научно-исследовательском судне ВМФ.
Обновлено в 14:11
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»
Обновлено в 13:44
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Трамп планирует оставить в Афганистане разведывательные подразделения
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, при этом оставив там разведывательные подразделения.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара
Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество
Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального
Обновлено в 09:38
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Политика
Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Кино
Герои последнего «Человека-паука» навестили детей в больнице
Обновлено в 14:10
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Финансы
Аналитики: рубль достиг предела роста и в июле упадет до 65
Агентство Bloomberg опросило аналитиков, и все они приходят к неутешительному для рубля выводу: оказывается, российская валюта достигла потолка и в июле рискует откатиться к 65 за $1.
Обновлено в 08:01
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала оберег, защищающий ее от обмана
Обновлено в 17:03
Общество
Германия оштрафовала Facebook на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушения закона о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018 году.
Обновлено в 13:14
Игры
В Cyberpunk 2077 будет три играбельных пролога
Обновлено в 01:45
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48