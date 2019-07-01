Футбол

«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеСоветский спорт 14:27

В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
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«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче

Советский спорт14:27

«Оренбург» уверенно обыграл «Копенгаген»

Sportbox.RU13:49

«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс15:08

«Оренбург» в контрольном матче обыграл чемпиона Дании

Чемпионат14:58

«Оренбург» обыграл чемпиона Дании

Soccer.ru14:14

«Оренбург» уверенно обыграл «Копенгаген»

Матч ТВ13:49

«Оренбург» обыграл чемпиона Дании «Копенгаген» на сборе в Австрии

Sport24.ru13:57
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Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

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Аналитики из Canalys предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G.
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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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Политика

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Во вторник, 2 июля, президент России Владимир Путин назвал «большой потерей для армии и флота» гибель 14 офицеров на подводном научно-исследовательском судне ВМФ.
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Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»

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Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Политика

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Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
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Армия и оружие

Трамп планирует оставить в Афганистане разведывательные подразделения

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, при этом оставив там разведывательные подразделения.
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Происшествия

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

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Происшествия

В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара

Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество

Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

Обновлено в 09:38
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Политика

Зеленского назвали очередным Наполеоном

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
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Герои последнего «Человека-паука» навестили детей в больнице

Обновлено в 14:10
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Финансы

Аналитики: рубль достиг предела роста и в июле упадет до 65

Агентство Bloomberg опросило аналитиков, и все они приходят к неутешительному для рубля выводу: оказывается, российская валюта достигла потолка и в июле рискует откатиться к 65 за $1.
Обновлено в 08:01
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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

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Обновлено в 17:03
Общество

Германия оштрафовала Facebook на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушения закона о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018 году.
Обновлено в 13:14
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Экономика

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

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Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
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