Футбол
«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матчеСоветский спорт вчера в 14:27
В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
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