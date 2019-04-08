Футбол
«Оренбург» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеМатч ТВ 05:59
По итогам матча "Оренбург" идет на пятнадцатом месте в таблице, набрав 15 очков, а грозненцы расположились на одиннадцатом месте, у них 26 очков в копилке. Первенство России среди молодежных команд.
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«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч РПЛ 8 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:02
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