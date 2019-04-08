Футбол

«Оренбург» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеМатч ТВ 05:59

По итогам матча "Оренбург" идет на пятнадцатом месте в таблице, набрав 15 очков, а грозненцы расположились на одиннадцатом месте, у них 26 очков в копилке. Первенство России среди молодежных команд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Молодёжка «Оренбурга» добыла волевую победу над «Ахматом»

Евро-футбол.ру06:22

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс05:59

«Оренбург» одержал волевую победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве

Чемпионат05:57

«Оренбург» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве

Матч ТВ05:59

Сегодня футбольный клуб «Оренбург» сыграет дома с грозненским «Ахматом»

Эхо Москвы Оренбург05:15

«Оренбург» сыграет с «Ахматом»

РИА Оренбуржье01:37

«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч РПЛ 8 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Футбол

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Экономика

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

Стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург» будет повышена с 15 апреля 2019 года, сообщает ГК «Автодор».
Обновлено в 06:44
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Общество

Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске

Обновлено в 05:34
Кино

В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Энергетика

Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
Обновлено в 04:39
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика

Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Коломне

Один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Коломне.
Обновлено в 05:18
Общество

Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу

Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:12
Культура

Кикабидзе заявил, что не сможет присутствовать на похоронах Данелия

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Обновлено в 04:33
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые СанПиН для кафе и ресторанов

Стало известно, какими будут новые СанПиН (санитарные правила и нормы) для российских кафе и ресторанов.
Обновлено в 04:13
Политика

Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.
Обновлено в 01:13
Транспорт

Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Футбол

Массимо Каррера раскрыл подробности трансфера Педро Роши в «Спартак»

Обновлено в 06:10
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Политика

Глава Хакасии подал иск о защите чести к пресс-секретарю «Роснефти»

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву иск о защите чести и достоинства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:32
Общество

Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей

Обновлено в 04:48
Здоровье

Красноярский край вышел в лидеры по числу смертей от болезней сердца

В Красноярском крае в прошлом году рост числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний составил почти 16% относительно показателей предыдущего года.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации

Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное