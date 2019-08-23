Футбол
«Оренбург» объявил о подписании словенского хавбека СкофлекаЧемпионат 10:56
«Оренбург» на своём официальном сайте объявил о подписании словенского полузащитника Жига Скофлека. Клуб подписал с 25-летним хавбеком полноценный контракт, срок действия которого остаётся неизвестным.
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Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Происшествия
На Ставрополье вспыхнул лесной пожар
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Трамп призвал американские компании уходить из КНР
Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.
Обновлено в 12:00
Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты
Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности
Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
Обновлено в 08:28
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Культура
Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»
Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
Обновлено в 04:37
Футбол
Ливерпуль может подписать рекордный спонсорский контракт с Nike
По информации источника, «красные» в поисках спонсора на следующие сезоны остановили свой свой выбор на компании Nike, контракт с которыми может стать рекордным в АПЛ, превзойдя даже сделку МЮ с Adidas, оцениваемую в 75 млн фунтов в год.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье
Россиян предупредили о риске смертельных эпидемий из-за комаров
Опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии, являющиеся переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, появились вдоль Черноморского побережья и в Крыму.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Маму Тимати заблокировали в Instagram за видео с обнаженной внучкой
Симона Юнусова, мама популярного рэп-исполнителя Тимати, была заблокирована в соцсети Instagram.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Оренбургский онкодиспансер получил новое оборудование
В Оренбургский областной клинический онкологический диспансер поступило новое современное оборудование.
Обновлено в 06:32
Общество
В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В результате камнепада в Дагестане погибли два человека
Два человека погибли в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.
Обновлено в 12:20
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41