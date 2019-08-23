«Оренбург» на своём официальном сайте объявил о подписании словенского полузащитника Жига Скофлека. Клуб подписал с 25-летним хавбеком полноценный контракт, срок действия которого остаётся неизвестным.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Политика Трамп призвал американские компании уходить из КНР Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.

Футбол Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.

Происшествия Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Культура Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой» Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».

Футбол Ливерпуль может подписать рекордный спонсорский контракт с Nike По информации источника, «красные» в поисках спонсора на следующие сезоны остановили свой свой выбор на компании Nike, контракт с которыми может стать рекордным в АПЛ, превзойдя даже сделку МЮ с Adidas, оцениваемую в 75 млн фунтов в год.

Здоровье Россиян предупредили о риске смертельных эпидемий из-за комаров Опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии, являющиеся переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, появились вдоль Черноморского побережья и в Крыму.

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Экономика «Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году "Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.

Здоровье Оренбургский онкодиспансер получил новое оборудование В Оренбургский областной клинический онкологический диспансер поступило новое современное оборудование.

Общество В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.

Происшествия В результате камнепада в Дагестане погибли два человека Два человека погибли в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.

Политика Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Политика МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Экономика Акции «Мечела» подскочили почти на 10% На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.