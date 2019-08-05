Футбол

«Оренбург» объявил о переходе защитника ГотлибаРеальное время 06:10

"Оренбург" подписал контракт с израильским защитником Эду Готлибом, сообщает официальный сайт оренбуржцев. 26-летний защитник ранее выступал за тель-авивский "Хапоэль". В "Оренбург" футболист перешел в статусе свободного агента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Оренбург» дозаявил Готлиба для участия в РПЛ

Sport24.ru05:35

«Оренбург» подписал израильского полузащитника

РИА Новости05:53

«Оренбург» объявил о переходе Готлиба

Спорт-Экспресс05:32

«Оренбург» купил футболиста «Хапоэля» из Тель-Авива

Sportbox.RU05:43

«Оренбург» объявил о трансфере Готлиба, который не будет считаться легионером

Советский спорт05:41

«Оренбург» объявил о переходе израильского защитника

Чемпионат05:40

«Оренбург» купил футболиста «Хапоэля» из Тель-Авива

Матч ТВ05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 07:51
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика

Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США

В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову

Обновлено в 08:48
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Сирийская армия возобновляет боевые действия в Идлибе

Обновлено в 08:51
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Гаджеты

ZTE начала продажи первого 5G-смартфона

Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Происшествия

МЧС определило основную причину пожаров в Сибири

МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России, об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:27
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Общество

Президент подписал закон о выплате пособий на детей до трех лет

С 1-го января увеличится число российских семей, которые имеют право на выплаты за первого и второго ребёнка.
Обновлено 03 августа в 07:20
Происшествия

Танк иранских военных задымился на Армейских играх

Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
Обновлено в 07:38
Футбол

Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным

Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Гарри Магуайра за 80 млн фунтов.
Обновлено в 04:53
Гаджеты

Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года

Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.
Обновлено в 07:41
Общество

Тепло вернется в Москву во второй половине недели

Летнее тепло вернется в Московский регион уже в среду, 7 августа, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Авто

Спорткар Karma GT появится на автомобильной неделе в Монтерее

Пока технические параметры электрокара не раскрываются, но известно, что на рынке Karma GT появится в лимитированном тираже.
Обновлено вчера в 22:52
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России

В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
Обновлено в 05:37
Политика

В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Кино

Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона

Обновлено в 01:28
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эди Готлиб
Израильский футболист
Израильский футболист, защитник футбольного клуба Хапоэль.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное