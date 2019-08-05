Футбол
«Оренбург» объявил о переходе защитника ГотлибаРеальное время 06:10
"Оренбург" подписал контракт с израильским защитником Эду Готлибом, сообщает официальный сайт оренбуржцев. 26-летний защитник ранее выступал за тель-авивский "Хапоэль". В "Оренбург" футболист перешел в статусе свободного агента.
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
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Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
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Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
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Умер известный певец Вилли Токарев
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В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
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С 1-го января увеличится число российских семей, которые имеют право на выплаты за первого и второго ребёнка.
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Происшествия
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
Обновлено в 07:38
Футбол
Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным
Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Гарри Магуайра за 80 млн фунтов.
Обновлено в 04:53
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Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года
Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.
Обновлено в 07:41
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Тепло вернется в Москву во второй половине недели
Летнее тепло вернется в Московский регион уже в среду, 7 августа, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:49
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Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
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Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Авто
Спорткар Karma GT появится на автомобильной неделе в Монтерее
Пока технические параметры электрокара не раскрываются, но известно, что на рынке Karma GT появится в лимитированном тираже.
Обновлено вчера в 22:52
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
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Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
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Обновлено вчера в 15:36
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В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
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В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
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Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:28
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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