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Матч ТВМатч ТВ«Оренбург» может приобрести голкипера белорусского «Шахтера»

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Футбольный клуб «Оренбург» может пополниться голкипером солигорского «Шахтера» Андреем Климовичем. По информации источника, 31-летний белорусский игрок подпишет с российским клубом контракт. Климович с 2018 года выступает за «Шахтер».
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Источник: вратарь солигорского «Шахтера» перейдет в «Оренбург»

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