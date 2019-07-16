Футбол

«Оренбург» купит защитника «Сампдории» ШимичаSports.ru 16:26

Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ. О трансфере 23-летнего футболиста договорился «Оренбург».
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«Оренбург» усилится защитником «Сампдории» Шимичем

Sport24.ru15:37

«Оренбург» подпишет футболиста «Сампдории»

Sport.ru16:58

СМИ: «Оренбург» близок к приобретению защитника «Сампдории»

Sportbox.RU16:27

СМИ: «Оренбург» близок к приобретению защитника «Сампдории»

Матч ТВ16:27

«Оренбург» купит защитника «Сампдории» Шимича

Sports.ru16:26

Источник: «Оренбург» подпишет защитника «Сампдории»

Спорт-Экспресс16:23

Источник: защитник «Сампдории» Шимич переходит в «Оренбург»

Чемпионат15:45
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Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

Лавров не ожидает «потепления» в отношениях России и США

Как сообщают "Аргументы и факты", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы развития российско-американских отношений, заявил, что их улучшения в ближайшее время ожидать не стоит.
Обновлено в 17:43
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Обновлено в 17:34
Политика

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Авто

Электрический гиперкар Lotus Evija дебютирует сегодня

На специальном мероприятии в Лондоне компания Lotus покажет свой новаторский полностью электрический гиперкар Evija.
Обновлено в 07:11
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено в 12:55
Кино

«Игра престолов» стала рекордсменом по количеству номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» номинирован на телепремию «Эмми» в 32 категориях, что является рекордом.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Die Welt: Россия готовится к ведению региональных войн в Европе

Обновлено в 04:48
Происшествия

В центре Москвы загорелась гостиница

"Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.
Обновлено в 16:32
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков, заявил замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Футбол

Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро

Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено в 13:13
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии

Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено в 15:59
Кино

Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»

Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Политика

Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Экономика

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления

Обновлено в 17:15
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее

Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
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Лоренцо Шимич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник итальянского клуба «Сампдория», выступающий на правах аренды за СПАЛ.
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Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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