Футбол
«Оренбург» купит защитника «Сампдории» ШимичаSports.ru 16:26
Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич, скорее всего, продолжит карьеру в РПЛ. О трансфере 23-летнего футболиста договорился «Оренбург».
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков, заявил замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.
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Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
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Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
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Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
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