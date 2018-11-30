Футбол
«Оренбург» крупно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве
«Оренбург» крупно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенствеМатч ТВ05:55
«Оренбург» на своем поле уступил «Крыльям Советов» в матче 16-го тура молодежного первенства России. В начале игры Александр Босов открыл счет. Вскоре Данила Смирнов удвоил преимущество самарской команды.
Матч ТВ05:55
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