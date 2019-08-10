Футбол

«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»Чемпионат 08:56

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась вничью — 2:2. На 26-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Во втором тайме, на 68-й минуте, нападающий Хасан Мамтов упрочил преимущество гостей.
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