В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась вничью — 2:2. На 26-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Во втором тайме, на 68-й минуте, нападающий Хасан Мамтов упрочил преимущество гостей.

«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»

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