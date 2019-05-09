«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежного первенстваМатч ТВ 11:51

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма Сергей Кротов вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Артем Апалькин сравнял счет.

«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежного первенства

Общество Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.

Наука В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком Авторы исследования не ожидали обнаружить «мышьякодышащих» бактерий, тем более в океане, где содержание этого вещества крайне низко.

Авто «Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты» Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».

Политика Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Футбол Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.

Экономика Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Футбол Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы «Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.

Гаджеты Samsung представила 64-мегапиксельный датчик для мобильных камер Samsung Electronics представила два новых 0,8-микронных (пиксельных) датчика изображения - 64-мегапиксельную (Mp) Samsung ISOCELL Bright GW1 и 48-мегапиксельную ISOCELL Bright GM2.

Происшествия СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Политика Politico (США): призрак «Руксита» вызывает беспокойство у российских правозащитников Перспективы Руксита — Россия может выйти из Совета Европы уже в ближайшие месяцы — вызывает озабоченность у активистов российского правозащитного движения.

Происшествия Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.

Армия и оружие В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.

Гаджеты В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.