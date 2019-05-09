Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежного первенстваМатч ТВ 11:51
«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма Сергей Кротов вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Артем Апалькин сравнял счет.
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Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
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Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
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Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
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Обновлено в 14:35
Политика
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Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова - виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
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