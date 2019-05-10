Футбол

«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежного первенстваМатч ТВ 11:51

Оренбург — Урал
завтра
в 04:30
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма Сергей Кротов вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Артем Апалькин сравнял счет.
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