«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежного первенстваМатч ТВ 11:51

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма Сергей Кротов вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Артем Апалькин сравнял счет.

«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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