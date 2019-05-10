Футбол

«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 06:34

Оренбург — Урал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
42′
Марко Араторе
52′
Адессойе Ойеволе
Сергей Терехов
55′
Андрей Малых
60′
Даниэль Мишкич
65′
66′
Марко Араторе
Андрей Егорычев
Алексей Сутормин
72′
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
75′
79′
Андрей Панюков
Павел Погребняк
Адессойе Ойеволе
Вадим Афонин
80′
80′
Роман Емельянов
Артем Фидлер
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
86′
Артем Галаджан
87′
Артем Галаджан
90′+4′
90′+6′
Павел Погребняк
Денис Попович
90′+6′
"Оренбург" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.
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