«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 06:34

"Оренбург" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.

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«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

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