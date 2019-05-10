«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 06:34

"Оренбург" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.

«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

Общество В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.

Общество Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.

Происшествия Названа причина смерти Сергея Доренко Причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой покойный работал с момента ее основания в 2014 году.

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.

Шоу-бизнес Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Происшествия ИИ помог задержать преступника после 20 лет поисков В Китае ИИ помог полиции провести задержание преступника после 20 лет розыска.

Хоккей Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами За последние пять лет скандинавская команда на чемпионате мира не смогла ни разу попасть в плей-офф - лучшим результатом за это время является 10-е место на турнире 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге под руководством Йохансена.

Футбол Стерлинг порадовался выходу «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что рад за «Ливерпуль», сумевший выйти в финал Лиги чемпионов после фантастического камбека против «Барселоны».

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Наука Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Политика Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.