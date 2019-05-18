«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛREGNUM 06:35

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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