Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛREGNUM 06:35

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
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«Уфа» — «Оренбург» — 0:2. Видеообзор матча. РПЛ

Sport24.ru09:54

«Уфа» сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ

Советский спорт08:55

«Уфа» проиграла и упустила шанс избежать переходных матчей

Спорт-Экспресс09:15

«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Чемпионат08:53

ВРИО главы Башкортостана Радий Хабиров посетил матч «Уфы» и «Оренбурга»

Вся Уфа09:31

РПЛ. «Уфа» осталась в зоне стыковых матчей, ЦСКА примет «Ахмат»

LiveSport.ru09:13

«Уфа» – «Оренбург»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

ODDS.ru16 мая в 16:52
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Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Здоровье

Свежевыжатые соки признали смертельно опасными

Свежевыжатые фруктовые соки и подслащенные напитки (например, лимонад и газировка) зачастую содержат примерно одинаковое количество калорий и сахара, в связи с чем вред для здоровья, в том числе из-за риска преждевременной смертности при их употреблении, одинаков.
Обновлено в 06:26
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Гаджеты

Apple провела официальное открытие штаб-квартиры

Обновлено в 09:47
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика

Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:19
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива ответили согласием на просьбу США разместить войска на их территории и корабли в их территориальных водах, сообщает газета "Аш-Шарк аль-аусат".
Обновлено в 10:16
Спорт

Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста

Обновлено в 08:20
Спорт

Сергей Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

Алтайский легкоатлет успешно стартовал в новом сезоне. В Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.
Обновлено в 08:53
Футбол

Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа

46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Политика

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Общество

В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов

Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Музыка

Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения

Обновлено в 03:30
Авто

Уникальный пикап РАФ выставили на продажу за 350 тысяч рублей

Обновлено в 09:04
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини

Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Общество

Из-за заморозков в Татарстане объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 19 мая, в Татарстане ожидается сильная облачность с прояснениями.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
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