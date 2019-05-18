Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛREGNUM 06:35

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
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Сысуев получил травму в матче с «Оренбургом»

Горобзор.ру07:43

«Уфа» и «Оренбург» назвали составы на матч

Матч ТВ06:15

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

REGNUM06:35

«Уфа» и «Оренбург» назвали составы на матч

Sportbox.RU06:15

«Уфа» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат05:42
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British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

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Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

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Политика

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
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Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
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Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
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В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

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Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

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Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Футбол

ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:24
Футбол

Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15
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Познер предрек трагический конец человечества

Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем

Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
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Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

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Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
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Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
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Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

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Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
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Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына

Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
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KIA Sportage 2019 с новым дизайном вызвал ажиотажный спрос

В начале текущего года компания KIA вывела на рынок новую модификацию кроссовера Sportage 2019 с альтернативным дизайном.
Обновлено вчера в 22:46
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Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на Украине

На Украине и в ряде стран мира сегодня вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году.
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Кто поможет раскрыть главную тайну Вселенной

Как идет работа над проектом "ГАММА-400", РИА Новости рассказали его научный руководитель профессор Аркадий Гальпер (ФИАН, МИФИ) и заместитель научного руководителя — главный конструктор Николай Топчиев (ФИАН).
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Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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