Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛREGNUM 06:35
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
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Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Обновлено в 07:52
Футбол
Особое мнение: Арсений Веснин
Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Политика
Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ
В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
Обновлено в 08:48
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
Футбол
ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:24
Футбол
Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна
Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем
Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым
Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне
Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына
Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном вызвал ажиотажный спрос
В начале текущего года компания KIA вывела на рынок новую модификацию кроссовера Sportage 2019 с альтернативным дизайном.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на Украине
На Украине и в ряде стран мира сегодня вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году.
Обновлено в 02:00
Космос
Кто поможет раскрыть главную тайну Вселенной
Как идет работа над проектом "ГАММА-400", РИА Новости рассказали его научный руководитель профессор Аркадий Гальпер (ФИАН, МИФИ) и заместитель научного руководителя — главный конструктор Николай Топчиев (ФИАН).
Обновлено в 01:00
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09