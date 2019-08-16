Футбол
«Оренбург» и «Сочи» обменялись голамиLiveSport.ru 12:58
В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу. На 46-й минуте Алвеш от угла штрафной выполнил подачу во вратарскую «Сочи», Никита Калугин головой срезал мяч в свои ворота.
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