Футбол

«Оренбург» и «Сочи» обменялись голамиLiveSport.ru 12:58

В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу. На 46-й минуте Алвеш от угла штрафной выполнил подачу во вратарскую «Сочи», Никита Калугин головой срезал мяч в свои ворота.
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