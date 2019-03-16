Футбол
«Оренбург» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч РПЛSport24.ru 03:22
16 марта в Ростошах состоится матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет «Динамо». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии
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Происшествия
Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
Третий самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух
Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух, сообщила журналистам пресс-служба Минпромторга.
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Политика
В Крыму оценили ущерб от нахождения полуострова в составе Украины
Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины исчисляются сотнями миллиардов или даже триллионами рублей.
Обновлено в 01:23
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National Interest заявил о победе России в санкционной войне
Профессор политологии Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в своей статье для издания The National Interest заявила, что санкции создали возможности для экономического развития России.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Reuters: Boeing выпустит обновленное ПО для 737 MAX до конца марта
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Бывший генпрокурор Украины посоветовал взять россиян в рабство
В эфире телеканала NewsOne Пискун посоветовал властям Украины потребовать от России ренту за пользование украинской землёй.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Шереметьево опасно сблизились два лайнера
"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:18
Политика
Гуаидо заявил о получении контроля над компанией Citgo
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что контролирует Citgo — подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США.
Обновлено в 00:06
Хоккей
Голкипер «Коламбуса» Бобровский установил личный и клубный рекорды
Вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский установил личный и клубный рекорды по количеству сейвов в матче на ноль, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:14
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Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Омске
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Новой Зеландии пересмотрят закон об оружии
После теракта власти Новой Зеландии намерены пересмотреть закон об оружии. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Врачи прооперировали Юлию Началову
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Благовещенске загорелся цех по производству полистирола
Цех по производству полистирола горит в Благовещенске Амурской области, сообщили в субботу РИА Новости в ГУ МЧС по Амурской области.
Обновлено в 02:44
Экономика
Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб
Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщила, что с начала года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%. При этом собеседник «РИА Новости» в объединении уточнил, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%.
Обновлено в 03:20
Общество
МВД и Минэк не договорились об изменении формата экзамена на права
Позиции МВД и Минэкономразвития разошлись в вопросе о слиянии «площадки» и «города» в экзамене на водительские права.
Обновлено в 03:13
Политика
Совфед предложил компенсировать из бюджета затраты на суверенный рунет
Сам законопроект предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить автономную работу рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии
Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.
Обновлено вчера в 19:48
Интернет
«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть
Обновлено вчера в 22:43
Космос
Уволился разработчик новых модулей МКС
Обновлено в 01:45
Политика
Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»
Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 19:07
Спорт
AP: Русские допинг-офицеры предупреждают спортсменов о допинг-тестах
Русских антидопинговых инспекторов обвиняют в предупреждении спортсменов о взятии допинг-тестов, хотя их приезды должны быть неожиданными.
Обновлено вчера в 17:48
Культура
Крым произвел огромное впечатление на греческих журналистов
Греческие журналисты, побывавшие в Крыму в прошлом году, заявили, что на них произвело большое впечатление происходящее на полуострове.
Обновлено в 03:31
Технологии
В начале апреля у спутников GPS пройдет смена номера недели
Первое событие смены номера недели (первый «ролловер») произошла в августе 1999 года. Второй «ролловер» произойдет 6 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Смолов описал Россию в трех словах
Обновлено в 02:43
Общество
В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим снегом
Пасмурная погода с небольшим снегом ожидается в Москве в субботу, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 01:44
Общество
Байкеры отмечают годовщину референдума масштабным мотопробегом в Крыму
Масштабный авто-мотопробег стартовал в Симферополе в честь пятой годовщины крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Политика
Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину
Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
Обновлено вчера в 15:09