«Оренбург» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч РПЛSport24.ru 03:22

16 марта в Ростошах состоится матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет «Динамо». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Оренбург» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч РПЛ

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