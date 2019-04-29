Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииВести.Ru 11:55

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
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«Оренбург» и «Арсенал» разошлись миром

Советский спорт11:51

«Арсенал» сыграл с «Оренбургом» вничью

Первый Тульский11:59

«Оренбург» и тульский «Арсенал» не смогли выявить победителя

Чемпионат11:51

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Арсеналом»

Матч ТВ11:52

«Арсенал» сыграл вничью в Оренбурге и обошел «Спартак»

Спорт-Экспресс11:51

«Оренбург» и «Арсенал» поделили очки

Тульская пресса11:53

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» и обогнал в таблице «Спартак»

Тульские новости11:54
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Общество

Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер

Обновлено в 06:08
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика

Президент Индонезии заявил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 06:22
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу

По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Посол России в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии

Посол подчеркнул, что готовящаяся провокация в Идлибе может быть проведена с задействованием боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) с целью последующего выдвижения обвинений в адрес сирийской армии в использовании отравляющих веществ.
Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт

ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД

В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Общество

Бесконечные проценты по микрозаймам признали незаконными

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам.
Обновлено в 12:15
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика

Путин попрощался с журналистами по-украински

Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Политика

Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на Порошенко

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в работе на проигравшего выборы Петра Порошенко.
Обновлено в 10:41
Экономика

Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области

В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Футбол

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
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