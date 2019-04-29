Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииВести.Ru 11:55
В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
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Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено в 06:08
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика
Президент Индонезии заявил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 06:22
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Посол России в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии
Посол подчеркнул, что готовящаяся провокация в Идлибе может быть проведена с задействованием боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) с целью последующего выдвижения обвинений в адрес сирийской армии в использовании отравляющих веществ.
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Обновлено в 05:09
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт
ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД
В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Общество
Бесконечные проценты по микрозаймам признали незаконными
Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам.
Обновлено в 12:15
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Политика
Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на Порошенко
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в работе на проигравшего выборы Петра Порошенко.
Обновлено в 10:41
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51