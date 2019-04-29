«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииВести.Ru 11:55

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Политика Президент Индонезии заявил о планах перенести столицу из Джакарты Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.

Технологии Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети» По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Шоу-бизнес «Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Энергетика «Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2» "Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.

Общество В Москве запускают социальный тариф мобильной связи Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.

Армия и оружие Посол России в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии Посол подчеркнул, что готовящаяся провокация в Идлибе может быть проведена с задействованием боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) с целью последующего выдвижения обвинений в адрес сирийской армии в использовании отравляющих веществ.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Транспорт ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».

Политика В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.

Наука Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.

Политика Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит» Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.

Общество Бесконечные проценты по микрозаймам признали незаконными Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам.

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Политика Путин попрощался с журналистами по-украински Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.

Политика Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на Порошенко Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в работе на проигравшего выборы Петра Порошенко.

Экономика Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Политика Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.