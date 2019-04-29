Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»МК-Спорт 11:49

Команды не выявили победителя – матч завершился со счетом 1:1 На 62-й минуте форвард "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет, на 78-й минуте счет сравнял Рикарду Алвеш. "Арсенал" после этой игры набрал 39 очков и поднялся на пятое место, обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак".
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«Оренбург» и «Арсенал» разошлись миром

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«Спартак» обогнал тульский «Арсенал» в турнирной таблице

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«Оренбург» дома сыграл вничью с «Арсеналом»

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«Оренбург» спас игру, но не догнал Тулу

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Тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

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Дебютный гол Р. Алвеша — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Арсенал» Т

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Происшествия

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

Обновлено в 06:49
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«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»

Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
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Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

«Алые паруса» 2019 в Петербурге пройдут 23 июня

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше

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Шоу-бизнес

Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале

Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Политика

Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro поступят в продажу 3 мая

Обновлено в 13:02
Культура

Поклонники Mortal Kombat собрали «фаталити» из всех игр в одном видео

Поклонники серии видеоигр Mortal Kombat смонтировали в одном видео все «фаталити» от первой до недавно вышедшей 11-й части.
Обновлено в 10:38
Энергетика

В «Газпроме» назвали цену реализации газа в Европу в I квартале

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В феврале глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2019 году может составить $230-250 за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что сейчас цены снижаются.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate

DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Технологии

Tele2 запустил технологию eSim в России

Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Культура

Финал шоу «Голос. Дети» смотрели более 3 миллионов человек

Подчеркивается, что рейтинг финала шестого сезона программы оказался самым низким за всю историю шоу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:49
Футбол

Зидан сомневается, что Бэйл сосредоточен на игре за «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, сфокусирован ли полузащитник Гарет Бэйл на выступлениях за команду.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения

Обновлено в 10:15
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате

Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Тяжелый диагноз звезды «Склифосовского» назвали врачи

Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Российские истребители дважды за неделю поднимали на перехват

За прошедшую неделю российские истребители дважды были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России.
Обновлено в 07:51
Политика

Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»

Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.
Обновлено в 10:33
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика

Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области

В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Энергетика

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

Обновлено в 12:32
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
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