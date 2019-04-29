Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»МК-Спорт 11:49

Команды не выявили победителя – матч завершился со счетом 1:1 На 62-й минуте форвард "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет, на 78-й минуте счет сравнял Рикарду Алвеш. "Арсенал" после этой игры набрал 39 очков и поднялся на пятое место, обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак".
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Арбитр не удалил игрока «Оренбурга» в матче с «Арсеналом»

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
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Транспорт

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«Тридцатого апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево)», — цитирует сообщение «РИА Новости».
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В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
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Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

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Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
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В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
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