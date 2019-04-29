Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»МК-Спорт вчера в 11:49
Команды не выявили победителя – матч завершился со счетом 1:1 На 62-й минуте форвард "Арсенала" Лука Джорджевич открыл счет, на 78-й минуте счет сравнял Рикарду Алвеш. "Арсенал" после этой игры набрал 39 очков и поднялся на пятое место, обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак".
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