Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» и обошел «Спартак»ProstoProSport вчера в 11:53
«Оренбург» и тульский «Арсенал» расписали ничью со счетом 1:1 в матче 26-го тура чемпионата России. В первом тайме ни одна из команд не сумела отрыть счет, а оба мяча были забиты уже во второй 45-минутке.
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