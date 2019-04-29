Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» объявили стартовые составы на очную встречуМатч ТВ 09:12

Нападающий Артем Галаджан и полузащитник Алексей Сутормин выйдут в стартовом составе «Оренбурга» на матч 26-го тура РПЛ против «Арсенала».
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«Оренбург» – «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд

Спорт-Экспресс08:40

«Оренбург» и «Арсенал» объявили стартовые составы на очную встречу

Sportbox.RU09:12

«Оренбург» и «Арсенал» объявили стартовые составы на очную встречу

Матч ТВ09:12

«Оренбург» — «Арсенал»: команды объявили стартовые составы

Чемпионат09:09

Матч «Оренбурга» и «Арсенала» закрывает 26-й тур РПЛ

Тульская пресса10:03

«Оренбург» - «Арсенал»: команды назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Sport.ru09:13

Деспотович и Галаджан – в атаке у «Оренбурга», Джорджевич выйдет в нападении у «Арсенала»

Бомбардир.ру08:51
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Политика

Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
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По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
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В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
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Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

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Обновлено в 07:14
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Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере

Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
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В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

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Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

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Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana

Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Общество

Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников

Первые праздничные дни мая в московском регионе будут прохладными, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре России.
Обновлено в 03:52
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Обновлено в 07:21
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Россия и Иран проведут в этом году совместные военно-морские учения в южных водах Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Хоссейна Ханзади.
Обновлено в 03:54
Экономика

X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Политика

Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручает в Кремле медали "Герой Труда Российской Федерации", среди награждаемых - артист Василий Лановой и председатель реготделения "Союза писателей России" – "Союза писателей Адыгеи" Исхак Машбашев.
Обновлено в 07:02
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Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
Авто

Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах

Больше всего «черно-серо-белых» машин ездят по дорогам Чукотского автономного округа (81,2%), Чеченской республики (80,8%) и Приморского края (80,6%).
Обновлено в 06:30
Политика

США хотят ужесточить контроль над «Интернетом вещей»

Сенат США проведет слушания по кибербезопасности и контролю над «Интернетом вещей» во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:59
Политика

Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
Обновлено в 10:08
Футбол

Леонарду Жардим: «Монако» будет очень трудно отобрать очки у «Ренна»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна", сообщает официальный сайт монегасков.
Обновлено в 07:51
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Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
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Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:27
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Футбол

Бывший врач «Спартака» стал советником Федуна

Специалист стал советником председателя совета директоров московского клуба Леонида Федуна и будет выполнять функции административного директора "красно-белых".
Обновлено в 10:25
Происшествия

Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка

В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
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