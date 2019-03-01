Футбол
«Оренбург» и «Анжи» разошлись миром в молодежном первенствеСоветский спорт 07:20
В составе хозяев отличился Артем Галаджан. У махачкалинской команды мяч забил Валентин Андямов. Оренбург (13 очков) вышел на 13-е место в турнирной таблице молодежного первенства, у Анжи столько же очков и 15-е место.
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«Оренбург» — «Анжи». Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч РПЛ 1 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:03
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