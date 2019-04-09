Футбол
«Оренбург» дома уступил «Ахмату» в матче РПЛРеальное время вчера в 11:59
Футбольный клуб "Оренбург" проиграл грозненскому "Ахмату" в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Игра состоялась на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился Сергей Терехов (4-я минута).
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Беким Балай: «„Ахмат“ сделал все возможное. Важная победа в тяжелой игре»
Спорт-Экспрессвчера в 16:46
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Политика
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В Москве приведут в порядок после зимы памятники первому космонавту Юрию Гагарину и поэту Александру Пушкину, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
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Обновлено вчера в 17:58
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«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
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Помпео предостерег Иран от нападения на военных США
По словам Госсекретаря США Майка Помпео, если Иран решится напасть на военных США, которые дислоцируются на Ближнем Востоке, то последствия будут серьезными.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
В Хакасии два сельсовета остались без света
Сегодня из-за миллионных долгов введено ограничение подачи электроэнергии на нескольких жилищно-коммунальных предприятиях и муниципальных объектах республики.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
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Политика
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Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости
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Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы
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Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» интересуются защитником «Вулверхэмптона»
По словам источника, за прогрессом футболиста, которому сегодня, 9 апреля, исполняется 20 лет, следят «Ливерпуль» и «Барселона».
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
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Дочь Владимира Винокура разводится со своим мужем
Напомним, как писал портал Тeleprogramma.pro, еще в конце прошлого года Анастасия Винокур трогательно поздравляла мужа с пятой годовщиной свадьбы.
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