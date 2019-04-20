Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛКоммерсантъ 09:01

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Оренбург» нанес разгромное поражение «Ростову» в матче РПЛ

Газета.Ru09:12

«Оренбург» на своем поле разгромил «Ростов»

Советский спорт08:56

РПЛ. «Оренбург» разгромил «Ростов» и догнал соперника в турнирной таблице чемпионата

Бомбардир.ру08:57

«Оренбург» дома разгромил «Ростов»

Матч ТВ08:55

«Ростов» крупно проиграл в Оренбурге. После победы над «Спартаком» команда Карпина не смогла его обойти

Спорт-Экспресс08:55

«Оренбург» дома разгромил «Ростов»

Чемпионат08:55

«Оренбург» — мощная угроза: вслед за ЦСКА приговорили Карпина, до «Спартака» — всего очко

Sport24.ru10:00
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на московское дерби.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»

«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Подмосковье после аварии восстановили электроснабжение

Обновлено в 07:00
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Происшествия

Здание крупнейшего еврейского университета в России подожгли в Москве

Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

Лавров призвал Украину уважать после выборов международное право

Глава МИД России Сергей Лавров призвал политиков Украины, которые придут к власти после выборов, уважать международные обязательства и международное право.
Обновлено в 11:30
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Политика

В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара

Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
Обновлено в 10:14
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В ВСУ ответили Зеленскому на слова про повстанцев в ЛНР и ДНР

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей

Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира

Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
Обновлено в 11:59
Экономика

Мутко сообщил, что Северная Осетия выполняет все обязательства перед Минфином РФ

Правительство Северной Осетии выполняет все обязательства по договоренностям, заключенным с Министерством финансов РФ.
Обновлено в 09:47
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Космос

Ядро Меркурия оказалось твердым

Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
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