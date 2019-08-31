РПЛ

Soccer.ruSoccer.ru«Оренбург» добыл первую победу в сезоне в матче с «Уфой»

Уфа — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Каталин Карп
2′
22′
Виталий Шахов
Александр Пуцко
39′
40′
Джордже Деспотович
45′
Тимур Аюпов
Александр Пуцко
45′+1′
53′
Виталий Шахов
Данила Емельянов
Оливье Тилль
60′
Николай Гиоргобиани
Вячеслав Кротов
60′
62′
Джоэл Фамейе
Михаил Сиваков
66′
Георгий Зотов
Вячеслав Кротов
68′
71′
Георгий Зотов
Савелий Козлов
Ловро Бизяк
Азер Алиев
72′
90′+1′
Вадим Афонин
"Оренбург" переиграл "Уфу" в матче 8-го тура РПЛ. После этого матча "Оренбург" располагается на 14-й строчке (5 очков), а "Уфа" - на 9-й (10 очков).
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