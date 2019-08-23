Футбол
«Оренбург» арендует у «Динамо» ЛиповогоРИА Новости 10:52
Полузащитник "Динамо" Данил Липовой перейдет в "Оренбург" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Липовой, которому в сентябре исполнится 20 лет, за первую команду "Динамо" сыграл пять матчей.
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Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
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Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
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