Футбол
«Оренбург» арендует у «Динамо» ЛиповогоРИА Новости 10:52
Полузащитник "Динамо" Данил Липовой перейдет в "Оренбург" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Липовой, которому в сентябре исполнится 20 лет, за первую команду "Динамо" сыграл пять матчей.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
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Существует также мнение, что причиной осенней хандры являются гормональные изменения – организм готовится к зиме, переходит в режим экономии ресурсов.
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В Крым с культурной миссией приедет делегация из Италии
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В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
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В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой
Сотрудников отеля, причастных к инциденту в бассейне, в котором пострадала 12-летняя россиянка, задержали.
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Футбол
Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей
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Обновлено в 12:01
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Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
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МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Хоккей
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Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
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Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
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Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара.
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Авто
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Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55