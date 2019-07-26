Футбол

«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»ProstoProSport 12:41

«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова. Оренбургский клуб арендовал обоих футболистов до конца текущего чемпионата.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Локомотив» отдал Галаджана в аренду «Оренбургу»

Sport24.ru12:30

«Оренбург» арендовал футболиста «Локомотива» и игрока «Крыльев»

Матч ТВ13:15

«Оренбург» арендовал у «Локомотива» нападающего Галаджана

Sports.ru12:53

«Оренбург» арендовал Зотова

Евро-футбол.ру12:22

«Оренбург» арендовал у «Локомотива» нападающего Галаджана

Советский спорт12:54

Форвард «Локомотива» Галаджан и защитник «Крыльев» Зотов перешли в «Оренбург»

Чемпионат12:30

«Оренбург» вновь арендовал Галаджана у «Локомотива»

Спорт-Экспресс12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Интернет

Новые функции появятся в WhatsApp

Несколько новых функций WhatsApp могут появиться в следующей версии мессенджера на платформе iOS. Об этом сообщило издание WABetaInfo.
Обновлено в 13:23
Политика

РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Общество

Глава МЧС сообщил, что пик паводка достигнет Благовещенска 27 июля

Пик паводка ожидается в Благовещенске 27 июля, сообщил в пятницу на совещании глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Обновлено в 01:12
Футбол

«Севилья» нацелилась на форварда ПСВ Бергвейна

«Севилья» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, утверждает Voetbal International.
Обновлено в 17:52
Кино

Эндрю Линкольн и Ноами Уоттс сыграют в экранизации «Пингвина Блума»

Обновлено в 16:27
Авто

Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Подозреваемый в убийстве на детской площадке в Раменском арестован

Обновлено в 09:57
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Происшествия

Полиция Германии ищет в мюнхенском лесу пропавших россиянок

Сотрудники немецких правоохранительных органов разыскивают пропавших в середине июля двух россиянок.
Обновлено в 04:07
Общество

Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России составил 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны.
Обновлено в 12:51
Футбол

«Реал» передумал продавать Хамеса

«Реал» принял решение сохранить Хамеса Родригеса в команде на следующий сезон, сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 16:58
Общество

Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Общество

Путин подписал законы о наказании за нарушения при техосмотре

Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих ответственность за нарушения при проведении техосмотра.
Обновлено в 15:20
Политика

Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Здоровье

Врачи предупреждают: Тянет в сон среди дня? Это опасный симптом!

Если же был полноценный 7-8 часовой сон, а человек и днем начинает засыпать, и так происходит постоянно, это может быть признаком серьезных нарушений.
Обновлено в 18:00
Наука

Разработан материал, который зарядит гаджет от человеческого тела

Обновлено вчера в 16:26
Музыка

На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна

Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Политика

МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД

МИД России ответил в Twitter на сообщение посольства Германии о «беспокойстве» по поводу выборов в Мосгордуму, призвав ведомство не вмешиваться во внутренние дела государств.
Обновлено в 15:31
Авто

В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров

Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:16
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Авто

Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST

В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено в 09:41
Политика

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве

Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
Обновлено в 19:03
Политика

Трамп заявил об отсутствии причин не ладить с Россией

Согласно документу, «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа.
Обновлено в 19:49
Политика

Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета

Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное