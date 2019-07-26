Футбол

«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»ProstoProSport 12:41

«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова. Оренбургский клуб арендовал обоих футболистов до конца текущего чемпионата.
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«Локомотив» отдал Галаджана в аренду «Оренбургу»

Sport24.ru12:30

«Оренбург» арендовал футболиста «Локомотива» и игрока «Крыльев»

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«Оренбург» вновь арендовал Галаджана у «Локомотива»

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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