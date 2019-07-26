Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»ProstoProSport вчера в 12:41
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова. Оренбургский клуб арендовал обоих футболистов до конца текущего чемпионата.
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