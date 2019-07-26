Футбол

«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»ProstoProSport вчера в 12:41

«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова. Оренбургский клуб арендовал обоих футболистов до конца текущего чемпионата.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Оренбург» арендовал Зотова

Евро-футбол.рувчера в 12:22

«Оренбург» арендовал футболиста «Локомотива» и игрока «Крыльев»

Матч ТВвчера в 13:15

«Оренбург» арендовал у «Локомотива» нападающего Галаджана

Sports.ruвчера в 12:53

Форвард «Локомотива» Галаджан и защитник «Крыльев» Зотов перешли в «Оренбург»

Чемпионатвчера в 12:30

«Локомотив» отдал Галаджана в аренду «Оренбургу»

Sport24.ruвчера в 12:30

«Оренбург» арендовал у «Локомотива» нападающего Галаджана

Советский спортвчера в 12:54

«Оренбург» вновь арендовал Галаджана у «Локомотива»

Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
Происшествия

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Подмосковье самолет упал в карьер

Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

«Дамы с дюн»: Галкин показал, как Пугачева и Вайкуле выбирают дискотеку

Телеведущий Максим Галкин разместил в Инстаграме шуточное видео, на котором певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле решают, на какую дискотеку сходить после фестиваля в Юрмале.
Обновлено в 08:31
Космос

Мы не одни: найдена планета, похожая на Землю

Современная астрономия может показать действительно интересные снимки, на некоторых из которых можно увидеть панорамы, напоминающие фильмы о космических путешествиях.
Обновлено 25 июля в 00:45
Политика

Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета

Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Футбол

«Спартак» планирует расстаться с Мельгарехо

Обновлено в 07:32
Армия и оружие

WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия

Обновлено в 06:04
Кино

Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»

Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге

Обновлено в 08:08
Политика

Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании

Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Вернувшись из Рима, Тарасов объяснил, почему не платил алименты

Периодически всплывающая скандальная история с алиментами, выплату которых суд возложил на футболиста Дмитрия Тарасова, получила свое продолжение.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Сантехник нашел мумию в коммуналке

В полицию Санкт-Петербурга обратился сантехник, который обнаружил мумифицированное тело в коммунальной квартире на улице Кадетской линии, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:39
Космос

Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик

Обновлено вчера в 12:59
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Футбол

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Тамбов» - «Спартак»

Онлайн-трансляция матча "Тамбов" - "Спартак" начнется 27 июля в 16:30.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 06:53
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Кино

В Сростках назвали победителя Шукшинского кинофестиваля

27 июля в Сростках главный приз Шукшинского кинофестиваля получила режиссер из Якутии Любовь Борисова.
Обновлено в 08:09
Религия

В Киеве начался крестный ход Московского патриархата

Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России

В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.
Обновлено в 08:31
Общество

В Китае обнаружены самые древние останки млекопитающего

Обновлено в 06:22
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Общество

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное