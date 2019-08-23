Футбол
«Оренбург» арендовал Липового у «Динамо»Sport24.ru вчера в 10:40
Полузащитник московского «Динамо» Данил Липовой на правах аренды перешел в «Оренбург», сообщается на официальном сайте оренбургского клуба. В активе 19-летнего Липового 5 матчей за основную команду «Динамо» и 25 — за молодежную.
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Власти Москвы объяснили отказ в проведении митингов 31 августа
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Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено 22 августа в 23:02
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
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Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
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Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".
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Музыка
Рэпера Дрейка обвинили в плагиате бита 19-летней давности
Как заявил обвиняющий рэперов в плагиате музыкант, он не знал, что его работу «украли», пока композиции не начали занимать лидирующие позиции музыкальных чартов.
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Космос
«Союз» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" на борту которого находится робот Федор, не смог состыковаться с МКС.
Обновлено в 01:38
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Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
В День независимости Украины Зеленский и Порошенко похвастаются парадами
В субботу Украина отмечает День независимости.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Лося сбили на трассе «Санкт-Петербург-Псков»
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
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Обновлено вчера в 16:06
Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.
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Космос
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Обновлено вчера в 01:00
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
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В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
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Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
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В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
На борту самолета были 160 человек. Чудом в кукурузном поле называют случившуюся 15 августа аварийную посадку А321 в Жуковском.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Эксперт назвал сроки введения четырехдневной рабочей недели в России
Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.
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