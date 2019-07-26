Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»Спорт-Экспресс вчера в 12:10
"Крылья Советов" отдали 29-летнего защитника Георгия Зотова в аренду в "Оренбург". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт "Оренбурга".
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Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
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Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено 25 июля в 08:46
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено вчера в 03:29
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено 25 июля в 15:29
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа об отношениях с Россией
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у Соединенным Штатам ничего не мешает выстраивать хорошие отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья»
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья» на 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Футбол
Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование гола
В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
Обновлено вчера в 20:48
Авто
Россиянин продает «машину Гагарина» за 17 млн рублей
Как уверяет россиянин, 20 мая 1962 года на этом автомобиле в Хабаровск приезжал первый космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Антонио Кассано: «Покупать Лукаку за 85 млн евро – безумие»
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Обновлено вчера в 14:10
Культура
Мультфильм «Три кота» набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Авто
АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX
Как сообщили АвтоВестям в российском офисе Mitsubishi, что обновленный кроссовер ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолета погибли четыре человека
В 100 км от западного побережья Канады потерпел крушение небольшой гидросамолет. Об этом 27 июля сообщил телеканал CBC.
Обновлено вчера в 23:30