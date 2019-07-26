Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»Спорт-Экспресс 12:10
"Крылья Советов" отдали 29-летнего защитника Георгия Зотова в аренду в "Оренбург". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт "Оренбурга".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях.
Обновлено в 11:10
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
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Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации
Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.
Обновлено в 12:23
Здоровье
В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек
32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Общество
Пэрис Хилтон собралась купить курортный комплекс в Закарпатье
Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels и актриса Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс в Закарпатье и провести там конкурс красоты.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
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Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье
Медики рассказали, когда вздутие живота может быть опасным
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России
Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
Обновлено в 12:19
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Россияне поругались, бросили годовалую дочь на дороге и уехали
Полицейские нашли родителей девочки и выяснили, что между супругами произошел конфликт, и отец посадил годовалую дочь на дороге.
Обновлено в 12:05
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Игры
Doom, Doom 2 и Doom 3 вышли на Nintendo Switch. Позже страницы с играми были удалены
Обновлено в 10:53
Спорт
ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 12:35
Общество
Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 11:17
Политика
Российские моряки с задержанного Украиной танкера прилетели в Москву
В Москву из Кишинева прилетел самолет, на борту которого находились моряки с российского танкера, задержанного ранее Службой безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 01:05
Наука
Открыт доступный способ профилактики диабета
Ученые из Канады рассказали о простом способе профилактики диабета. Об этом сообщает Medicalexpress.
Обновлено в 12:01
Общество
У Крымского моста установят памятник апостолу Андрею
Памятник апостолу Андрею Первозванному будет установлен на одной из смотровых площадок у Крымского моста на востоке Крыма, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.
Обновлено в 09:37
Политика
МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Политика
Всемирный банк опроверг наличие «письма Волкеру» от главы отделения в Киеве
Всемирный банк опроверг появившееся в интерне "письмо" о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Обновлено в 12:16
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено 24 июля в 15:45
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44