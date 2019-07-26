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Гаджеты Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.

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