Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»Спорт-Экспресс 12:10
"Крылья Советов" отдали 29-летнего защитника Георгия Зотова в аренду в "Оренбург". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт "Оренбурга".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Гаджеты
Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту
Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.
Обновлено в 14:53
Наука
Команды регионального НОЦ и Самарского университета защитили программы развития
Команды Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и регионального научно-образовательного центра (НОЦ) защитили проекты развития перед университетами-участниками и экспертным сообществом образовательного интенсива "Остров 10-22".
Обновлено 24 июля в 15:14
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.
Обновлено в 14:00
Авто
Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX
Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.
Обновлено в 13:22
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Политика
Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют
Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют.
Обновлено в 17:08
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Общество
Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США
Обновлено в 09:36
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Политика
В США намерены вернуть смертную казнь на федеральном уровне
Федеральные власти США намерены возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва.
Обновлено в 13:44
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по С-400
Турция начнёт использовать системы С-400 уже весной 2020 года. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 07:40
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Наука
Разработан материал, который зарядит гаджет от человеческого тела
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 14:02
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Легкоатлетка попалась с 50 кг наркотиков
Обновлено в 03:01
Общество
Безработица в России снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.
Обновлено в 09:24
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Бузова надела пышное платье и диадему для красной дорожки в Баку
Образ Бузова дополнила элегантной диадемой.
Обновлено в 13:38
Футбол
Источник: Бэйл близок к переезду в чемпионат Китая
Обновлено в 16:57