«Оренбург» стал первым соперником «Зенита» в этом сезоне, который смог зажать его в своей штрафной без особого шанса на выход в контратаку.

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«Оренбург» – первый, кто смог зажать «Зенит» в штрафной площади

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