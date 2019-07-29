Футбол

«Оренбург» – первый, кто смог зажать «Зенит» в штрафной площадиСпорт день за днем вчера в 13:10

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
«Оренбург» стал первым соперником «Зенита» в этом сезоне, который смог зажать его в своей штрафной без особого шанса на выход в контратаку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов прокомментировал игру с «Зенитом»

Оренбургская неделя04:30

Владимир Федотов о пропущенных от «Зенита» голах: С чемпионом такие форы нельзя давать

РИА Оренбуржьевчера в 10:22

Федотов: «Только отличная игра вратаря и наша курьёзность не позволили сравнять счёт»

Евро-футбол.рувчера в 12:30

Федотов: отличная игра вратаря «Зенита» не позволила «Оренбургу» сравнять счёт

Чемпионатвчера в 12:25

Федотов о поражении от «Зенита»: «Сделали шикарный подарок в виде пропущенного гола на первых секундах»

Sports.ruвчера в 11:30

«Оренбург» – первый, кто смог зажать «Зенит» в штрафной площади

Спорт день за днемвчера в 13:10

Владимир Федотов: «„Зенит“ – это хорошая вывеска для матча»

Спорт-Экспрессвчера в 06:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:56, Вашингтон
Космос

Ученым удалось доказать теорию относительности Эйнштейна

Обновлено 26 июля в 04:52
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Сирии британский снайпер погиб из-за халатности бойца спецназа США

Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек

Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Здоровье

На Кубани начали работу 12 новых офисов врача общей практики

В Минздраве Краснодарского края 29 июля сообщили о работе новых офисов врача общей практики в регионе.
Обновлено в 00:50
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:38
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика

Путин рассказал о погружении в Финском заливе

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от глубоководного погружения в Финском заливе к месту затопления советской подводной лодки Щ-308.
Обновлено 27 июля в 10:05
Авто

Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших новинок среди кроссоверов в 2019 году.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

На Химмаше четыре человека пострадали в ДТП

Сегодня на Химмаше четыре человека пострадали во время столкновения двух легковых автомобилей.
Обновлено в 04:41
Экономика

Мутко предложил выдавать обманутым дольщикам квартиры в других ЖК

Опция станет возможной, если в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах, резюмировал Мутко.
Обновлено в 04:20
Общество

Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды

Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.
Обновлено вчера в 22:35
Игры

Как отменённая игра про Бэтмена от Monolith превратилась в Shadow Of Mordor

В отменённой игре про Бэтмена был бэтмобиль, на котором можно было свободно колесить по Готэму, а также три стиля прохождение: стелс, прямой бой и использование гаджетов.
Обновлено в 04:18
Общество

В США умерла самая умная в мире собака

В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика

Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit

На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Навального экстренно госпитализировали

Оппозиционера Алексея Навального, который был задержан 24 июля, отвезли в больницу, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Политика

В МИД Ирана оценили встречу по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что вчерашняя встреча в Вене не дала Тегерану никаких гарантий будущего Совместного всеобъемлющего плана действий, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой

В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа

Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Авто

Audi представила новый A1 Citycarver

Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Стрельба в Калифорнии: трое человек погибли, преступник убит

Обновлено в 02:20
Авто

КамАЗ возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

ПАО «КамАЗ» с понедельника возобновило производство после двухнедельного корпоративного отпуска.
Обновлено в 03:31
Политика

В Абхазии назвали условия для диалога с Грузией

В Абхазии назвали условия для начала продуктивного диалога с Грузией.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошел Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.
Обновлено в 04:36
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное