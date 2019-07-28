Футбол

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2Аргументы недели 09:14

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Сегодня, 28-го июля на стадионе «Газовик» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между ФК «Оренбург» и питерским «Зенитом». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва). Команды Владимира Федотова и Сергея Семака находятся на диаметрально противоположных концах турнирной таблицы РПЛ.
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