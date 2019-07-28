Футбол
«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2Аргументы недели 09:14
|1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
|46′
Савелий Козлов
|54′
|55′
Артем Дзюба
|65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
|65′
|69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
|69′
|72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
|78′
Алексей Сутормин
|78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
|80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
|89′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
15
Зотов
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
88
Галаджан
8
Мишкич
10
Алвеш
20
Фамейе
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
24
Маммана
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
11
Дриусси
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 28-го июля на стадионе «Газовик» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между ФК «Оренбург» и питерским «Зенитом». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва). Команды Владимира Федотова и Сергея Семака находятся на диаметрально противоположных концах турнирной таблицы РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Футбол
ЦСКА — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото семейной идиллии
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой она стоит со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым, доказав, что в их паре царит идиллия.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 708 сантиметров, что выше критической отметки на 8 сантиметров, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Тулуна.
Обновлено в 10:49
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".
Обновлено в 07:55
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Политика
Эсминец ВМС Британии вошел в воды Персидского залива
Обновлено в 10:50
Футбол
«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:01
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Экономика
В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей
В Сураже Брянской области предприятие «Пролетарий» в ближайшие два года построит завод за 10 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Обновлено в 01:27
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Политика
Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на премию «Эмми».
Обновлено в 09:41
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Несогласованный митинг оппозиции начался с задержаний
Обновлено вчера в 06:39
Политика
На бесчинства и вакханалию провокаторов в Москве нужен жесткий правовой ответ – Ревенко
Агрессивное меньшинство пытается навязать свою волю большинству Отметим, что в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг так называемой оппозиции, причем это событие люди, стоящие за данным мероприятием, вычурно использовали для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.
Обновлено в 10:26
Общество
Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы
Обновлено в 01:00
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Общество
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с похолодания
Обновлено в 10:33
Футбол
Назван лучший футболист Германии
Игрок дортмундского футбольного клуба "Боруссия" и сборной Германии Марко Ройс по итогам сезона2008 / 19 стал лучшим немецким футболистом, сообщает Kicker Согласно проведённому опросу среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS), полузащитник из 540 голосов набрал 158.
Обновлено в 09:13
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25